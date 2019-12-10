أعلن مسؤولون بولنديون، اليوم، توقيف مسلما أوكرانيا يشتبه بتخطيطه "لاعتداء إرهابي" يستهدف مركزا تجاريا.

وقالت دائرة مكافحة الإرهاب البولندية، في بيان، إنّ المشتبه به الذي تم تعريفه باسم "مكسيم اس."، "اعتزم استخدام سيارة مفخخة ومتفجرات وأسلحة نارية لشنّ هجوم على مركز للتسوق في مدينة بولاوي في وسط بولندا".

وأضافت الدائرة، أن المشتبه به "اعتنق الإسلام حديثا، وسمى نفسه محمد، وأصبح متشددا"، مشيرة إلى أن المتهم وصل إلى بولندا قبل شهرين آتيا من أوكرانيا.

وفتح مكتب النائب العام البولندي، تحقيقا في ملف المشتبه به الذي سيتم توقيفه لثلاثة أشهر بعدما اعتقلته الشرطة الأربعاء الماضي.