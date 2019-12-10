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انطلاق معرض Cairo ICT

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شيخ الأزهر يلتقي الواعظات: نعقد آمالا كبيرة عليكن في نشر الوسطية

شيخ الأزهر يلتقي الواعظات: نعقد آمالا كبيرة عليكن في نشر الوسطية

محافظ قنا: المنطقة الصناعية توفر 10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة

محافظ قنا: المنطقة الصناعية توفر 10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة

نيللي كريم تدعم مرضى القلب من داخل مستشفى "الناس" بشبرا الخيمة

نيللي كريم تدعم مرضى القلب من داخل مستشفى "الناس" بشبرا الخيمة

نواب: فيلم قطري شارك في القاهرة السينمائي.. وعبدالعال: إنتاج عالمي

نواب: فيلم قطري شارك في القاهرة السينمائي.. وعبدالعال: إنتاج عالمي

صرف 7 مساعدات مالية فورية في لقاء المواطنين بالدقهلية

صرف 7 مساعدات مالية فورية في لقاء المواطنين بالدقهلية

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وزيرة الثقافة: مشاهد العنف والبلطجة تراجعت في الأفلام

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موظف يمارس عمله بجهاز تنفس: الشغل لآخر نفس

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