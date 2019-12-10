أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، فتح باب التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية بدورتها الجديدة لعام 2020 وذلك بدءًا من يوم الأحد 15 ديسمبر الحالي وحتى الخميس 16 يناير المقبل بمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.

وجاءت الشروط الواجب توافرها في المتقدمين والفئات المكرمة على النحو التالي:

- ألا يقل سن الأم عن 50 سنة في 31 ديسمبر 2019.

- الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل.

- ألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء، ويستثنى في ذلك محافظات الحدود "شمال سيناء وجنوب سيناء، والوادي الجديد، ومرسى مطروح، والبحر الأحمر، وأسوان"، وبحد أقصى 5 أبناء.

- أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ، ويستثنى الابن المعاق ذهنيًا غير القابل للتعلم.

الفئات المقرر تكريمها هذا العام

تتضمن الفئات المكرمة لهذا العام تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظات والأم البديلة، وأم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة تميز في إحدى المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية.

الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2020

التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية، وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها، وإيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة للأم، واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان، وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم، والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.

ومن الشروط أيضا إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتشجيعها على كفالة الأيتام، والأطفال بلا مأوى، وتفعيل دورها وتعظيمه بهدف توفير المناخ الأسري للأبناء بدور الرعاية.