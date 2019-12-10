استقبل الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، اللواء أركان حرب عزالدين صالح عبدالرشيد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء، والعضو المنتدب، بعد انضمام عضوا بمجلس كلية الهندسة بالجامعة بعد الحصول على الموافقات اللازمة لمدة عامين، والعميد طارق راغب، المدير الإداري للمشروع، بحضور الدكتور محمود نعمة الله، عميد كلية الهندسة بالجامعة.

وخلال اللقاء، جرى بحث سبل التعاون مع الجامعة ممثلة في كلية الهندسة ومركز البحوث والاستشارات الهندسية في مجال الدراسات العلمية والاستشارات اللازمة لمصنع الرمال السوداء من أجل مصلحة الوطن ما يعود بالنفع على المجتمع المحلي وتحقيق التوازن البيئي للمنطقة المحيطة بأكملها.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الاستثمار في مجال الرمال السوداء من أفضل وأقوى الاستثمارات في العالم لتطوير الصناعات الإلكترونية لتكون نقطة تحول في مجال الصناعة بمصر، مضيفاً أن الشركة المصرية للرمال السوداء تسير وفقا لمعايير عالمية، وسيجرى استخلاص عناصر نادرة من الرمال السوداء تدخل في العديد من الصناعات.