أطلق محمد معيط، وزير المالية، الحملة الوطنية لبناء الوعى الضريبى بين المواطنين والممولين، ما يُسهم فى رفع كفاءة المنظومة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبى، وتحصيل حق الدولة، وتعظيم الإيرادات العامة، وسد عجز الموازنة، وخفض حجم الدين.

وأوضح الوزير، فى بيان، اليوم، أن قيام المواطنين بطلب الفاتورة الضريبية من مقدمى الخدمات أو البائعين، أكبر ضمانة لوصول ضريبة القيمة المضافة التى دفعها المستهلكون أو متلقو الخدمة إلى الخزانة العامة.

وأكد الوزير أن الفاتورة الضريبية تضمن حق المستهلك فى الحصول على خدمة أو سلعة جيدة ورد البضاعة غير المطابقة للمواصفات، موضحاً أن الحملة الوطنية لبناء الوعى الضريبى تبعث برسالة واضحة للمواطنين بعنوان: «اطلب فاتورتك تضمن حقك»، مشدداً على أن طلب المواطنين للفاتورة لن يُحَمّلهم أى أعباء مالية إضافية، وأضاف أن الحملة الوطنية تبعث برسالة واضحة أيضاً للممولين المسجلين، بعنوان «أصدر فاتورتك وأدِّ واجبك»، وتُحذّر من عدم إصدار الفاتورة باعتبار ذلك جريمة تهرب ضريبى مخلة بالشرف والأمانة، وعقوبتها السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

من جانبه، أكد عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك تنسيقاً متواصلاً مع جهاز حماية المستهلك لضمان حق المواطن فى الحصول على الفاتورة الضريبية لأى سلعة يشتريها أو خدمة يتلقاها، وقال إن من لديه شكوى عليه الاتصال بمصلحة الضرائب على رقم «١٦٣٩٥» أو بجهاز حماية المستهلك على رقم «١٩٥٨٨»، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً.

وأضاف أن البيانات الواجب توافرها فى الفاتورة الصحيحة هى «رقم مسلسل الفاتورة، وتاريخ تحريرها، واسم المسجل وعنوانه، ورقم التسجيل، واسم المشترى وعنوانه، ورقم التسجيل الضريبى، أو رقمه القومى، وبيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها، وفئة الضريبة المقررة وقيمتها، مع بيان إجمالى قيمة الفاتورة».