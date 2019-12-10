خبير: تحسن ملحوظ للاقتصاد المصري بنهاية عام 2019

قال الدكتور مصطفى بدره، الخبير الاقتصادي، إن تحسن الاقتصاد المصري، أدى بدوره إلى تحسين قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية عامة، وشهد العام الجاري مع نهايته، تحسن ملحوظ في قيمة الجنيه أمام الدولار.

وأضاف "بدره"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، المذاع على فضائية "الحياة"، أن تحسن الاقتصاد، أدى لتراجع نسبة التضخم، اعتبارا من 30 يونيو الماضي كنتيجة للتحسن، موضحًا أن التضخم الشهري المصري، شهد انخفاض لمعدل التضخم بنسبة 0,5%، فيما سجل التضخم السنوي 2,7%.

وأكد أن الدولة، باتت تراعي توفير الكثير من المعروض للسلع الاستراتيجية، وتخفيض ثمنها، بخلاف تخفيض أسعار المواد البترولية والمحروقات، بسبب تحسن المؤشر الاقتصادي: "بدأ يكون فيه تحسن في مؤشرات التضخم وبدأ يتراجع"، مشيرا إلى أن انخفاض التضخم، أدى بدوره لانخفاض أسعار عدد كبير من السلع والمنتجات الغذائية في الأسواق المصرية.