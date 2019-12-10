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"الإعلاميين" تتعاقد مع مستشفيات ومراكز أشعة لأعضاء النقابة

"الإعلاميين" تتعاقد مع مستشفيات ومراكز أشعة لأعضاء النقابة

دبلوماسي: التعامل المصري الآن مع أفريقيا هو الأنشط منذ سنوات طويلة

دبلوماسي: التعامل المصري الآن مع أفريقيا هو الأنشط منذ سنوات طويلة

إخلاء عقارين يشكلان خطورة داهمة بالمنصورة

إخلاء عقارين يشكلان خطورة داهمة بالمنصورة

الطفل الجنوب سوداني ضحية التنمر من شرم الشيخ: "عايزين نعيش في سلام"

الطفل الجنوب سوداني ضحية التنمر من شرم الشيخ: "عايزين نعيش في سلام"

خروج مئات الآلاف من المتظاهرين الفرنسيين رفضا لإصلاح أنظمة التقاعد

خروج مئات الآلاف من المتظاهرين الفرنسيين رفضا لإصلاح أنظمة التقاعد

خبير: تحسن ملحوظ للاقتصاد المصري بنهاية عام 2019

خبير: تحسن ملحوظ للاقتصاد المصري بنهاية عام 2019

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فيديو.. أحمد من حياة الشارع إلى إنقاذ المشردين: مش عايز حد يعيش اللي عيشته

فيديو.. أحمد من حياة الشارع إلى إنقاذ المشردين: مش عايز حد يعيش اللي عيشته

"٦ أكتوبر": مطاعم وإكسسوارات ولعب أطفال "هاند ميد" في "شارع مصر"

"٦ أكتوبر": مطاعم وإكسسوارات ولعب أطفال "هاند ميد" في "شارع مصر"

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كارير شِفت: يعني 5 سنين صيدلة وفي الآخر تطلع مدرس

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