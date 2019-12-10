نشرت الفنانة شيرين رضا، مقطع فيديو لوالدها الفنان القدير محمود رضا، وهو يؤدي رقصة مع فرقته على أحد المسارح، وذلك خلال حسابها الشخصي على موقع "انستجرام".

وعلقت "رضا"، على الفيديو قائلة: "بابا"، حيث شارك والدها في الفيديو مع فرقته الرقصة الأخيرة من فيلم "غرام في الكرنك".

رقص الفنان القدير محمود رضا، الذي يبلغ من العمر 89 عامًا، أثار إعجاب الكثير من المعلقين، حيث قال أحدهم على الفيديو: "الله على الجمال، قد إيه حلو، ربنا يخلهولك يارب"، فيما علقت فتاة أخرى: "الله وحشنا أوي، ربنا يديه الصحة والعافية، ويخليه ليكي حبيبتي".

وقال أحد المعلقين: "الراجل ده أسطورة ماشية على الأرض، أمتع الملايين حول العالم لسنين، ونقل التنوع الثقافي المصري للعالم كله، اسمه في حد ذاته براند".