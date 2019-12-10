أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية نجحت في تنمية وإعادة تأهيل 20 منزل بالفرش في قريتي الكرنك وأبوسمبل بمركز العامرية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بإجمالي تكلفة مليون و200 ألف جنيه، فضلاً عن إجراء عمليات قلب وعيون وتسليم أجهزة تعويضية وأطراف صناعية لغير القادرين، وتقديم مساعدات زواج للفتيات اليتيمات ضمن مشروع الجمعية الإنساني الرائد لإغاثة القرى الأكثر احتياجاً.

وأكد شعبان أن الجمعية حققت ذلك بالتعاون مع شركة سيدي كرير للبتروكيماويات في تنمية القرى الأكثر احتياجاً، لافتا إلى أن هذا التعاون يعد المرحلة الأولى بين الأورمان وسيدي كرير للبتروكيماويات، ويأتي في إطار تنفيذ استراتجية الجمعية في التوسع في أنشطتها لتشمل الأسر غير القادرة والقرى الأكثر فقراً بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح اللواء شعبان أن المنزل الواحد، يجرى له أعمال المحارة والأرضيات، فضلا عن سقف المنازل بالخشب وطبقة خفيفة من الخرسانة وأعمال نجارة الأبواب والشبابيك والدهانات وأعمال السباكة وغيرها من المتطلبات الأساسية بالمنزل إضافة إلى توصيل المياه النقية والكهرباء.

يذكر أن جمعية الأورمان أطلقت قبل سنوات من الآن مشروعها الإنساني الرائد لإغاثة وتنمية وتطوير القرى الأشد احتياجا في ربوع مصر مع التركيز على قرى الصعيد الأكثر احتياجاً، وأن الجمعية نجحت حتى الآن في تنمية ما يزيد عن 800 قرية من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكة بهذه القرى، فضلا عن توزيع مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر على الأسر غير القادرة، إضافة إلى تقديم خدمات طبية للمرضى من سكان هذه القرى.