أحبط رجال الجمارك بمطار أسيوط الدولي، برئاسة حازم عبدالرشيد، مدير الإدارة، محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الراوتر بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من طائرة العربية القادمة من الشارقة رحلة رقم G9617، اشتبه أحمد ناجي، رئيس قسم التفتيش بمطار أسيوط في الراكب "م. ف. ا"، مصري الجنسية.

وجرى تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراي بمعرفة علي حسن، مأمور الفحص، تحت إشراف حازم الدروي، مدير إدارة الفحص بالأشعة، فتبين وجود أجسام غريبة ومعتمة.

وشُكلت لجنة من مأموري الجمارك، فتبين وجود 10 هواتف ماركة آيفون 11 و3 ماركة آيفون xmax و50 جهاز راوتر مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر أحمد الصباح، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحرالأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 18 لسنة 2019.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية ومكافحة أشكال التهرب الجمركي.