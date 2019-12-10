افتتاح أول مول تجاري متكامل للسلع الغذائية بميناء دمياط

افتتح اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أول مول تجاري متكامل للسلع الغذائية ومستلزمات المنزل، وذلك ضمن مبادرة من رئيس مجلس الإدارة بهدف المساهمة في توفير السلع بأسعار مخفضة، وفي متناول العاملين بالميناء.

وقال رئيس الهيئة إنهم لا يدخرون وسعاً في مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين من إقامة معارض ومنافذ للسلع للعمل على الاستقرار النفسي والاجتماعى للعاملين، وتهيئة المناخ الملائم للعمل داخل الهيئة التي تقدم الرعاية الاجتماعية للعاملين، وذلك حتى يتسنى للعاملين بذل أقصى جهد والعمل على زيادة انتمائهم للمؤسسة.