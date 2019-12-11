أحال الدكتور عثمان شعلان، رئيس مدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، 141 من العاملين بمنشآت خدمية تابعة للمحليات والصحة والتعليم والطب البيطري والتضامن الاجتماعي بقرية إبيار التابعة للمركز للتحقيق، بسبب الغياب وترك العمل بدون إذن.

كان رئيس المدينة، أجرى جولة مفاجئة على عدد من المنشآت والمرافق والقطاعات الخدمية بقرية إبيار، للوقوف على مدى انتظام العمل وتقديم الخدمات، ورصد المشكلات والسلبيات للتغلب عليها، وتبين عدم تواجد 97 طبيبا وممرضة وإداري بالمستشفى المركزي، وبالوحدة البيطرية عدم تواجد 7 موظفين، وبمكتب صحة إبيار عدم تواجد 8 من العاملين، وبمركز الرعاية الصحية والأمومة والطفولة بذات القرية عدم تواجد 11 من العاملين.

كما تبين ترك عمل لـ 3 موظفين بالوحدة المحلية للقرية بدون إذن، و9 موظفين بمكتب التضامن الاجتماعى، و2 من العاملين بمدرسة إبيار للتعليم الأساسي، وغياب 4 معلمين بمدرسة إبيار الثانوية بنات، بينما تبين انتظام العمل بدون حالات غياب بمدرسة إبيار الجديدة ومكتب التموين، ومحطة مياه الشرب والصرف الصحي.