"بوتين" عن حرمان روسيا من اللعب بالبطولات الدولية: أهداف سياسية

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بعدما أعلنت إيقاف بلاده 4 أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية، معتبرا أن هناك أهدفا سياسية وراء هذا القرار.

وأضاف بوتن خلال اجتماع قمة إنهاء الحرب في أوكرانيا الذي عقد في باريس، "لا يوجد أي سبب لتوجيه اللوم للجنة الأولمبية الروسية، وفي هذه الحالة يجب أن تشارك البلاد تحت علمها الرسمي".

كانت اللجنة التنفيذية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، أعلنت بإجماع أعضائها الـ12، خلال اجتماعها الذي عقد في مدينة لوزان السويسرية، على توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لها، طلبت فيها إيقاف روسيا 4 أعوام عن المشاركة في المسابقات، بما يشمل أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي.

وبموجب هذه العقوبات، سيُسمح للرياضيين الروس بالمنافسة في الألعاب الأولمبية الصيفية العام المقبل في طوكيو تحت راية محايدة، لكن بشرط أن يتمكنوا من إثبات أنهم لم يكونوا جزءا من منظومة التنشط.

وأقرت اللجنة التنفيذية بإجماع أعضائها الـ12 التوصية، وعدم رفع العلم الروسي وعزف النشيد الوطني خلال الألعاب الأولمبية والمسابقات الرياضية الدولية، كما سيمنع مسؤولو الحكومة الروسية من حضور أي أحداث كبرى، وستفقد الدولة حق استضافة بطولات رياضية أو حتى تقديم طلب استضافة.

وكانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" وضعت شرطا رئيسيا في سبتمبر 2018 لإعادة روسيا الى الوكالة، وهو الكشف الكامل عن بيانات مختبر موسكو، لكنها اكتشفت أن هذه البيانات خضعت لعملية تزوير وتلاعب.

ووفقا للوائح يكون قرار الوكالة قابلا للاستئناف خلال مهلة 21 يوما أمام محكمة التحكيم الرياضي، وذلك عن طريق الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا"، أو اللجنة الأولمبية الروسية، أو اتحاد دولي يرى نفسه معنيا بهذه الخطوة. ​

ناصر زهير الباحث في العلاقات الدولية، قال إنه من المستبعد أن يكون سبب قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات توجها سياسيا، موضحا أن هناك عدة طرق أخرى يمكن اتباعها لمضايقة موسكو سياسيا غير هذه.

وأضاف زهير لـ"الوطن"، أن هذه لم تكن المرة الأولى لتوجيه اتهامات لرياضيين روس بتعاطي المنشطات، مشيرا إلى أنه في كأس العالم الماضي كان هناك اتهامات للمنتخب الروسي بتعاطي المنشطات.