نفذت مصلحة السجون، صباح اليوم، داخل غرفة إعدام سجن استئناف القاهرة حكم الإعدام بحق إبراهيم محمود 35 سنة، عاطل والمدان باغتصاب الطفلة جنا والبالغ عمرها 20 شهرا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفلة البامبرز" وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تمهيدا لتسليمها لأسرته.

كان مدير أمن الدقهلية اللواء أيمن الملاح، تلقى إخطارًا ببلاغ لمركز شرطة بلقاس، يفيد بتحرير "نهى" 29 عاما، ربة منزل، محضرا تتهم فيه إبراهيم محمود، 35 عاما، عاطل، بالتعدي جنسيا على ابنتها "جنا" التي لم يكن عمرها يتجاوز العامين، مما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد، ونقلت على إثره إلى المستشفى، في 24 مارس وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وبإحالته للجنايات أصدرت حكمها بالإعدام وأيدته محكمة النقض.