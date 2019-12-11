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وزير الخارجية: منتدى أسوان جاء لتحقيق تطلعات شعوب القارة

وزير الخارجية: منتدى أسوان جاء لتحقيق تطلعات شعوب القارة

ضبط 127 ألف عبوة كاتشب مقلدة و1.5 طن معد للتعبئة داخل مصنع بالغربية

ضبط 127 ألف عبوة كاتشب مقلدة و1.5 طن معد للتعبئة داخل مصنع بالغربية

استقرار أسعار الدولار.. و16.17 أعلى سعر شراء في بنكين

استقرار أسعار الدولار.. و16.17 أعلى سعر شراء في بنكين

ضبط سائق قتل زميله خلال مشاجرة ببنها

ضبط سائق قتل زميله خلال مشاجرة ببنها

بدر عبد العاطي يلتقي رئيس الوحدة المشتركة لشمال أفريقيا

بدر عبد العاطي يلتقي رئيس الوحدة المشتركة لشمال أفريقيا

تراجع أسعار الذهب.. وعيار 24 بـ760 جنيها

تراجع أسعار الذهب.. وعيار 24 بـ760 جنيها

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أحمد بهجت.. 8 أعوام على رحيل صاحب "صندوق الدنيا" رائد الكتابة الساخرة

أحمد بهجت.. 8 أعوام على رحيل صاحب "صندوق الدنيا" رائد الكتابة الساخرة

توقعات حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار رعدية في هذه المناطق

توقعات حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار رعدية في هذه المناطق

جداريات ولافتات مضيئة ورصف الشوارع.. أسوان جاهزة لاستضافة منتدى السلام

جداريات ولافتات مضيئة ورصف الشوارع.. أسوان جاهزة لاستضافة منتدى السلام

فيديو.. أحمد من حياة الشارع إلى إنقاذ المشردين: مش عايز حد يعيش اللي عيشته

فيديو.. أحمد من حياة الشارع إلى إنقاذ المشردين: مش عايز حد يعيش اللي عيشته

"٦ أكتوبر": مطاعم وإكسسوارات ولعب أطفال "هاند ميد" في "شارع مصر"

"٦ أكتوبر": مطاعم وإكسسوارات ولعب أطفال "هاند ميد" في "شارع مصر"

"أنا مهما كبرت نجم".. فنانون يتربعون على عرش النجومية رغم تقدم أعمارهم

"أنا مهما كبرت نجم".. فنانون يتربعون على عرش النجومية رغم تقدم أعمارهم

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