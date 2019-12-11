يلتقي فريق الأهلي نظيره وادي دجلة، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر الحالي، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتقام مباراة الأهلي ووادي دجلة على استاد السلام في تمام الساعة 97:30 مساءً، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة "أون سبورت" بتعليق أيمن الكاشف، كما يمكن مشاهدتها على البث الأرضي "تايم سبورت" بتعليق محمد الكواليني.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة جمعها من 4 مباريات فاز فيها جميعًا، فيما يتذيل وادي دجلة الجدول برصيد 3 نقاط من 6 مباريات.