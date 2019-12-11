قال رئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي، إننا في أفريقيا نعاني كثيرا من التغيرات المناخية، وامتداد الصحراء في الساحل، وقلة مياه الأنهار والأمطار إلى جانب الجفاف وموجات الحرارة، وتدهور الأراضي الزراعية.

وأضاف إدريس، في كلمته بالجلسة الأولى لمنتدى أسوان للتنمية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هذه الآثار ضارة للغاية لدول القارة، حيث إنها تؤثر على تربية المواشي والصيد والزراعة، وتزيد من معدلات الفقر، لذا يجب معالجة البيئة لمواجهة أخطار التغيرات المناخية، مشيرا إلى أنه إذا رأينا أن الدول المتقدمة لا تساعد الدول الفقيرة بدرجة كافية، لذا فإن على الدول الأفريقية التعاون لمواجهة التغيرات المناخية.

وتابع رئيس تشاد بأن أفريقيا لديها كل الإمكانات لتنفذ جدول أعمال 2063، وتحقيق المشروعات الإقليمية والقارية، خصوصًا في مجالات الطاقة والكهرباء والأنهار، بالإضافة إلى الاهتمام بالتصنيع لمواجهة العجز الاقتصادي، وهو ما يحقق آمال أفريقيا في الأمن والتنمية.

وانطلقت النسخة الأولى لمنتدى "أسوان للسلام والتنمية المستدامة"، اليوم، في مدينة أسوان "عاصمة الشباب الأفريقي"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين الأفارقة.

ويستمر المنتدى لمدة يومين، ويستهدف فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019.