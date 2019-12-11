تسجيل الدخول
منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة

أحدث الأخبار

رئيس جزر القمر: نعاني من مؤسسات هشة في أفريقيا والإرهاب يعيق التنمية

رئيس جزر القمر: نعاني من مؤسسات هشة في أفريقيا والإرهاب يعيق التنمية

انقطاع المياه عن وسط دمنهور وشرق إيتاى البارود بسبب كسر في خط رئيسي

انقطاع المياه عن وسط دمنهور وشرق إيتاى البارود بسبب كسر في خط رئيسي

بعد رصد 2200 حالة إصابة في الرئة.. أمريكا تحذر من السجائر الإلكترونية

بعد رصد 2200 حالة إصابة في الرئة.. أمريكا تحذر من السجائر الإلكترونية

ضبط 3 أطنان زيت طعام وأعلاف فاسدة في حملة تموينية بالغربية

ضبط 3 أطنان زيت طعام وأعلاف فاسدة في حملة تموينية بالغربية

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذي لـ4 مشروعات خدمية بالمحافظة

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذي لـ4 مشروعات خدمية بالمحافظة

السيسي: واجهنا حربا أهلية وإرهاب في 2013 ولم نتوقف عن التنمية

السيسي: واجهنا حربا أهلية وإرهاب في 2013 ولم نتوقف عن التنمية

اختيارات الوطن

خبراء وساسة يضعون خارطة طريق لتعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي

خبراء وساسة يضعون خارطة طريق لتعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي

للطلاب المغتربين: "أكل بيتي" في المدينة الجامعية للأزهر برعاية "دينا"

للطلاب المغتربين: "أكل بيتي" في المدينة الجامعية للأزهر برعاية "دينا"

أحمد بهجت.. 8 أعوام على رحيل صاحب "صندوق الدنيا" رائد الكتابة الساخرة

أحمد بهجت.. 8 أعوام على رحيل صاحب "صندوق الدنيا" رائد الكتابة الساخرة

"تتجوز عن حب ولا صالونات؟".. فتيات يجبن: الاتنين آخرهم المحكمة

توقعات حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار رعدية في هذه المناطق

توقعات حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار رعدية في هذه المناطق

جداريات ولافتات مضيئة ورصف الشوارع.. أسوان جاهزة لاستضافة منتدى السلام

جداريات ولافتات مضيئة ورصف الشوارع.. أسوان جاهزة لاستضافة منتدى السلام

الأكثر قراءة

عاجل