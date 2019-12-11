قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن هناك أملًا وتفاؤلًا فيما يتعلق بمستقبل القارة الأفريقية رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة المنعقد في مدينة أسوان: "أرى أن التحرك الذي تحركته القارة خلال السنوات القليلة الماضية كان إيجابيًا للغاية ويدعو إلى التفاؤل"، مشيرًا إلى أن حجم النمو الذي تحقق في كثير من دول القارة يؤكد هذا المعنى.

وتابع بأننا نحتاج إلى مقاربة شاملة لحل المشكلات التي تواجه القارة ومبنية على التنمية المستدامة في القارة، مؤكدا تحركنا في هذا الإطار، سواء على مستوى الاتحاد الأفريقي أو مستوى الدول.

وانطلقت اليوم النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في مدينة أسوان عاصمة الشباب الأفريقي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين الأفارقة.

ويستمر المنتدى لمدة يومين، ويستهدف فتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة بالقارة السمراء فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى 2019. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن خلال قمة سوتشي التي عقدت في روسيا أكتوبر الماضى، إطلاق النسخة الأولى من المنتدى، ووجّه الدعوة للمشاركين في المؤتمر ليكون منصة إقليمية وقارية، يجتمع فيها قادة السياسة والفكر والرأي وصناع السلام وشركاء التنمية.