أعلن مركز التنبؤ بالفيضان، التابع لوزارة الري، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، خرائط الأماكن المتوقع سقوط الأمطار عليها خلال الأيام المقبلة.

وأشارت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ في قطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مصر، إلى أنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية الغربية وتمتد للداخل.

وعن طقس الخميس، فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة وقد تصل إلى شمال الصعيد، أما طقس الجمعة فمن المتوقع عدم سقوط أمطار.

ويمكنك الاطلاع على خرائط الأمطار لليوم وحتى بعد غد، الجمعة، من خلال الصور التالية:

وكان الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أوضح أنّنا حاليا نعيش طقس بارد، إذ تتراوح درجات الحرارة بين 13 لـ15 درجة على أغلب مدن شمال البلاد، ويجب ارتداء الملابس الشتوية خلال تلك الأيام لتقليل الإصابة بنزلات البرد في البيوت المصرية، خاصة الأطفال وكبار السن.