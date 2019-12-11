نظمت مديرية التربية والتعليم بمطروح اجتماع اللجنة التنسيقية العليا الخاصة بتطوير مناهج المدرسة الفنية التكنولوجية المتقدمة للعلوم النووية بمدينة الضبعة.

حضر الاجتماع الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، واللواء عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، والمهندسة انتصار علي جمعة، مدير عام التعليم الصناعي، والدكتور حسن محمود حسنين، وكيل أول وزارة الكهرباء، ومسؤولي المحطات النووية والذرية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية وممثلي جامعة الإسكندرية، وواضعي المناهج الدراسية الخاصة بالمدرسة، ونبيل نجيب مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والمشروعات، ورضا الشناوي مدير إدارة المدرسة النووية.

وقدمت لجنة تطوير مناهج المدرسة النووية خلال انعقادها في مقر المدرسة النووية بمركز ومدينة الضبعة بمطروح، اليوم، الشكر لهيئة الطاقة الذرية على إعداد وطباعة الكتب المتخصصة، بالإضافة إلى عرض مقترح الخطة الدراسية الجديدة عقب تعديلها الأخير.

وتناول اجتماع اللجنة أيضا مناقشة مقترح ندب بعض المهندسين والضباط المتخصصين لتدريس المواد الفنية المتخصصة بالتنسيق مع القوات المسلحة، بالإضافة إلى مناقشة موقف تدريس اللغة الروسية بالمدرسة النووية، كما جرى الاتفاق خلال الاجتماع على إدراج التدريب الصيفي للطلاب من الصف الأول حتى الصف الرابع، مع تقييم التدريب بصورة دورية لبيان مدى جدواه وفائدته للطلاب للاستفادة منه بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى تنظيم دورة تدريبية مكثفة لمعلمي المدرسة في إجازة نصف العام الدراسي خلال الفترة من 25 يناير وحتى 8 فبراير 2020 تحت إشراف هيئتى الطاقة الذرية والمحطات النووية وذلك لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين.

جدير بالذكر أن مدرسة الضبعة النووية جرى تدشينها في عام 2017 وتعمل الدراسة بها بنظام الـ5 سنوات ويوجد بها 3 دفعات الصف الأول والثاني والثالث بواقع 75 طالب في كل دفعة، وتهتم بها القياده السياسية.