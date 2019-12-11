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منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة

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حسين منصور: "القومية للغذاء" الوحيدة المعنية بسلامة الأغذية في مصر

حسين منصور: "القومية للغذاء" الوحيدة المعنية بسلامة الأغذية في مصر

"الأحوال المدنية" ترسل مأمورية لاستخراج بطاقة شخصية لمواطن وزوجته

"الأحوال المدنية" ترسل مأمورية لاستخراج بطاقة شخصية لمواطن وزوجته

"تراكمت عليه الديون".. عامل يشنق نفسه في شبرا

"تراكمت عليه الديون".. عامل يشنق نفسه في شبرا

"نقابات آسيا وأفريقيا": نهدف لمكافحة البطالة وتحقيق فرص عمل لائقة

"نقابات آسيا وأفريقيا": نهدف لمكافحة البطالة وتحقيق فرص عمل لائقة

عرب أمريكا يردون على لوحة الـ "موزة" بـ "شاورما" على الحائط

عرب أمريكا يردون على لوحة الـ "موزة" بـ "شاورما" على الحائط

شريف إسماعيل يوجه بالانتهاء من الطلبات المستوفاة لشروط التقنين

شريف إسماعيل يوجه بالانتهاء من الطلبات المستوفاة لشروط التقنين

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تحدّث بمنتدى أسوان.. موسى فكي رئيس مفوضية الأفريقي: عاش 8 سنوات لاجئا

تحدّث بمنتدى أسوان.. موسى فكي رئيس مفوضية الأفريقي: عاش 8 سنوات لاجئا

البسوا تقيل وارتدوا كمامات.. نصائح "الأرصاد" للتعامل مع الطقس السيئ

البسوا تقيل وارتدوا كمامات.. نصائح "الأرصاد" للتعامل مع الطقس السيئ

أكد عليها السيسي بمنتدى أسوان.. "إسكات البنادق" أمل أفريقيا لإنهاء الحرب

أكد عليها السيسي بمنتدى أسوان.. "إسكات البنادق" أمل أفريقيا لإنهاء الحرب

زلزال كريت.. لماذا شعر بعض المصريين بهزة أرضية ليلة أمس؟

زلزال كريت.. لماذا شعر بعض المصريين بهزة أرضية ليلة أمس؟

"التنبؤ بالفيضان" ينشر خرائط سقوط الأمطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة

"التنبؤ بالفيضان" ينشر خرائط سقوط الأمطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة

للطلاب المغتربين: "أكل بيتي" في المدينة الجامعية للأزهر برعاية "دينا"

للطلاب المغتربين: "أكل بيتي" في المدينة الجامعية للأزهر برعاية "دينا"

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