في فبراير الماضي، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي "مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية"، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الـ32 للاتحاد الأفريقي، والتي عقدت بالتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، وعاد ليؤكد عليه مرة أخرى اليوم خلال كلمته الافتتاحية بمنتدى أسوان للسلام والتنمية، ووفقا لخبراء الشأن الأفريقي فإنّ القارة قادرة على خلق حلول تنبع من ثقافتها وتتفق مع الرؤى الخاصة بها، كما أنّ لديها آليات قادرة على ذلك.

أفريقيا هي الوحيدة القادرة على فهم خصوصية أوضاعها وتعقيدات مشكلاتها، لذلك فهي الأكثر قدرة على تقديم معالجات جادة وواقعية تهدف إلى تحقيق مصالح الشعوب الأفريقية، وذلك حسب كلمة الرئيس السيسي في فبراير الماضي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفقا لموقع وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال الرئيس السيسي خلال فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية اليوم، إنّ القادة الأفارقة عملوا خلال الأعوام الماضية على صياغة استراتيجيات وخطط لتحقيق تطلعات شعوب أفريقيا من خلال اجتماعات متواصلة وجهود حثيثة، ونجحت أفريقيا في صياغة أجندة التنمية 2063، وذلك انطلاقًا من إدراكهم للمبدأ الأفريقي "حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية".

البشبيشي: أفريقيا لديها آليات داعمة لمبدأ "الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية"

لأفريقيا آليات كثيرة تخدم مبدأ "الحلول الأفريقية للمشاكل الإفريقية"، وبينها الاتحاد الأفريقي ومنظماته، من محكمة العدل الأفريقية ومجلس الأمن والسلم الأفريقي المعني ببناء السلام في القارة، إضافة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنوط بتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي بين شعوب القارة، بحسب الدكتورة هبة البشبيشي الباحثة في العلوم السياسية وخبيرة الشؤون الأفريقية.

وحسب ما أكدت البشبيشي لـ"الوطن" فإنّ فكرة العمل الأفريقي - الأفريقي دون أي تدخل أجنبي، تهدف إلى صياغة القرار الأفريقي، لتقديم حلول قائمة على وعي كامل للأزمات وإدراك شامل للثقافة الأفريقية وأشكال الصراع، وبالتالي تقديم حلول تخرج من معطيات الأمر الواقع.

ولفتت الباحثة في العلوم السياسية وخبيرة الشؤون الأفريقية إلى وجود إشكاليات كبيرة يكون الحل الإفريقي هو الأفضل والأكثر تميزا لها، مثال ذلك أزمة جنوب السودان التي توسطت مصر بها منذ العام 2017، ثم الخرطوم، حتى صدر اتفاق الخرطوم مناسبا بحلول للمشكلة في العام 2018.

وأكدت البشبيشي أنّ مشكلات القارة الحالية لن تُحل سوى بترسيخ المبدأ الأفريقي الذي أطلقته مصر، وبينها المشكلات العرقية والإثينة والقبلية في دول حوض النيل.