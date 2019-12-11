نائبة: منتدى شباب العالم فرصة لخلق منصة للتعبير وتبادل الخبرات

قالت النائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العامة في مجلس النواب، إن اهتمام منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمناقشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، يعكس وعي كامل بتحديات الشباب في المرحلة الحالية وضرورة تعزيز قدراتهم.

وأكد عطوة أن المنتدى في نسخته الجديدة يتضمن العديد من الموضوعات الملحة والقضايا الجديدة على الأجندة الدولية كالأمن الغذائي، والثورة الصناعية، والتحديات البيئية، والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

وأوضحت وكيل لجنة القوى العامة في مجلس النواب أن فعاليات المنتدى تمثل فرصة لخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات.