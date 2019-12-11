يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، في السابعة مساء غدا الخميس، بقاعة صلاح طاهر معرض الفنان سيد الخرس بعنوان "رؤية فنان".

يضم المعرض لوحات يهتم فيها الفنان بسرد التفاصيل الدقيقة والمستوحاة من روتين الحياة اليومية بتنوعها واختلافها والتي تعكس الحالة الفكرية من جيل إلى آخر، يستمر المعرض حتى الثلاثاء 17 ديسمبر.

الفنان سيد الخرس، تخرج من كلية الفنون التطبيقية، عمل كرئيس قطاع الإنتاج بشركة الخزف والصيني وشارك في العديد من المعارض والمنتديات العامة والخاصة داخل مصر وخارجها في الكويت، لبنان، الجزائر.