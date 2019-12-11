أعلنت الشركة المنفذة لأعمال الغاز الطبيعي بالمنيا أن إجمالي عدد العملاء المنزليين الذين يستخدمون الغاز الطبيعي علي مستوي المحافظة وصل إلى 258 ألفاً و15 عميلاً منزلياً.

وأوضح التقرير، الذى تم عرضه على اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الشركة المنفذة، خلال نوفمبر الماضي، حيث تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 556 عميلًا منزليًا بقرى تله والبرجاية وبني أحمد وبمدينة المنيا ليصبح إجمالي العدد 118 ألفًا و955 عميلًا.

كما بلغ إجمالي عدد العملاء 18248 عميلًا بمركز أبوقرقاص، و23478 عميلًا بمركز سمالوط، و15893 عميلًا بمركز مطاي، و40865 عميلًا بمركز بني مزار، 25058 عميلًا بمركز مغاغة، و15518 عميلًا بمركز ملوي، بالإضافة إلى التعاقد مع 31 عميل تجاري بمراكز (المنيا – أبوقرقاص – سمالوط – مطاي - بني مزار).

وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الشبكات الأرضية والفرعات لعمارات الإسكان الاجتماعي بمدينة مطاي، وتركيب التحويلات بقرية البرجاية بمدينة المنيا، وجاري تنفيذ أعمال الرفع المساحي لقرية بني عبيد.