ناقشت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، ملف مشكلات الثروة الحيوانية والداجنة، بحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وكشف الدكتور خالد العامري النقيب العام للأطباء البيطريين، عن المشكلات التي تواجه قطاع الطب البيطري، مشيرا إلى أن العجز الكبير في عدد الأطباء، وأن 50% من الدواء مغشوش، وبالتالي لا يأتي بنتيجة مع الحيوان.

وأضاف العامري أن هناك 12 ألف مركز بيع وتداول أدوية بيطرية، على مستوى الجمهورية، منها 5 آلاف مركز فقط مرخصة، والباقي يعمل دون ترخيص، نظرا لمخالفته الاشتراطات القانونية في الترخيص وممارسة العمل، مشيرا إلى أنه تقدم بمذكرة عن تلك الأزمة، وكانت نتيجتها إقالة نقيب الأطباء من تشكيل هيئة الخدمات البيطرية.

وأكد نقيب الأطباء البيطريين تداول كميات كبيرة من الدواء البيطري المغشوش، منوها بتحرير 2000 محضر غلق لمراكز بيع وتداول وتوزيع الأدوية البيطرية إلا أنها لم تنفيذ على أرض الواقع.

وشدد نقيب الأطباء على أنه يجب إنشاء إرادة لدى الحكومة لتنظيف الأسواق من تلك الأدوية المغشوشة التي تؤثر على الإنتاج والصحة العامة، حتى يتمكن المربي من تحقيق أرباح، وكذا ضرورة العمل على إنتاج اللقاح الصناعي داخل مصر، من خلال مراكز البحوث، حيث إن أغلب تلك اللقاحات مستوردة.

وطالب النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري، نقيب الأطباء البيطريين، بتقديم مذكرة كاملة للجنة بشأن تلك المشكلات، والمقترحات والرؤية المناسبة لحلها، مؤكدا أن هدف ذلك الاجتماع هو الوقوف على المشكلات والتوصل إلى رؤى وحلول لها، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم ذلك القطاع.