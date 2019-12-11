نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا الخميس، إذ من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب أنحاء البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد وسيناء، وتكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق.

حالة الرياح والطقس

وأضافت الهيئة أنّ الرياح الجنوبية الغربية تنشط على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل شمالًا حتى القاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 15 19

شبين الكوم 14 19

طنطا 14 18

دمنهور 13 18

الإسكندرية 14 18

بلطيم 15 19

مطروح 14 18

بورسعيد 15 19

دمياط 14 19

الزقازيق 14 19

الإسماعيلية 13 20

السويس 14 20

العريش 10 19

شرم الشيخ 16 25

الغردقة 15 25

مرسى علم 17 25

الفيوم 12 20

بني سويف 12 20

المنيا 12 21

أسيوط 10 21

سوهاج 12 23

قنا 12 24

الأقصر 12 25

أسوان 13 26

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 23 33

المدينة المنورة 14 30

الرياض 17 22

المنامة 13 19

أبو ظبي 12 19

الدوحة 14 25

الكويت 14 22

دمشق 06 15

بيروت 15 22

عمان 06 15

القدس 09 15

غزة 12 20

بغداد 09 19

مسقط 21 26

صنعاء 09 24

الخرطوم 20 35

طرابلس 11 17

تونس 10 16

الجزائر 12 15

الرباط 08 16

نواكشوط 18 29