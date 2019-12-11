تابعت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030، موازنات البرامج، الذي يختتم فعالياته اليوم.

وقالت نبيل إن عضو لجنة الخبراء الماليين بصندوق النقد الدولي مارك روبنسون، حضر جزءًا من التدريب، اليوم، بناء على دعوة من وزارة المالية، موضحة أنه أكد أن هناك طفرة كبيرة فيما يخص تطبيق موازنة البرامج والأداء، عما ذكر في تقرير الصندوق في 2017.

وأوضح روبنسون أن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي مهتمة جدًا بموازنة البرامج والأداء، كما أبدى إعجابه بأن القائمين على التدريب من وزارتي المالية والتخطيط بما يضمن استمرارية التدريب.

وشددت سيلفيا على أهمية التأكد من البيانات ودقتها والإبلاغ بأي عقبات تواجههم: "عايزين البلد تتحسن هنتعب شوية"، مشيرة إلى أن البرلمان ووزارتي المالية والتخطيط تدعم الموظفين في أماكنهم للقيام بالمهام الموكلة إليهم، والعمل على حل كل العقبات التي قد تواجههم، محذرة من وضع أي بيانات مضروبة وغير صحيحة، قائلة "الكلام دا كله لازم يتغير علشان أولادنا".