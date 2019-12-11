عاودت مؤشرات البورصة تراجعها لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المحليين نحو الشراء.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5 مليارات جنيه، ليسجل 689.7 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت أكثر من 1.7 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت 645 مليون جنيه.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 61ر0% ليغلق عند مستوى 22ر13427 نقطة، كما تراجع مؤشر (إيجي إكس 70) الذي يقيس أداء مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 96ر0% ليغلق عند مستوى 55ر521 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا الذي تراجع بنسبة 0.93% مسجلًا 1363.39 نقطة.

وفي ختام تعاملات اليوم، سجلت أسعار أسهم 35 شركة ارتفاعًا، فيما تراجعت أسعار أسهم 91 شركة، وحافظت أسعار 41 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.