"الزراعة": نعاني من نقص عدد الأطباء البيطريين

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بزيادة الإنتاجية في قطاع الثروة الحيوانية مع الأخذ في الاعتبار قيمة التكاليف، مؤكدة ترقيم الوزارة نحو 5 ملايين رأس حتى الآن.

وأوضحت محرز، خلال كلمتها باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة ملف مشكلات الثروة الحيوانية، أن المربين الصغار مسؤولون عن 80 ٪ من ثروتنا الحيوانية.

وتابعت: "نعاني من نقص عدد الأطباء البيطريين"، مشيرة إلى تعرض الأطباء لحوادث، بسبب جهودهم الكبيرة في مختلف أنحاء القرى والنجوع، لافتة إلى أن الوزارة تمتلك نحو 1700 وحده بيطرية، منها 800 وحدة دون وحدات لقاح صناعي.

نحتاج 3 آلف وحدة بيطرية في القرى لسد العجز

ولفتت إلى أنها طالبت الحكومة بإنشاء 3 آلف وحدة بيطرية في القرى لسد العجز، وكذلك زيادة رواتب الأطباء، مؤكدة أن الوزارة وضعت خطة للنهوض بذلك القطاع المهم، وزيادة إنتاج الألبان والعمل على زيادة التصدير من الألبان والبيض واللحوم.

وأوضحت أن هناك خطة لتطوير المجازر وفقا لدراسة علمية، ومن خلال توقيع اتفاقية مع نيوزلاندا.

من جانبه قال النائب هشام الحصري، إن المربين يعانون من انخفاض الأسعار، ويتكبدون خسائرا، محذرا من آثار ذلك على الثروة الحيوانية.

وعقبت نائب وزير الزراعة دكتورة منى محرز، أن هناك قرارات حكومية بوقف الاستيراد، موضحة: "كنا نستورد 224 ألف طن من الدواجن، وتراجعت الكميات بنسبة 25 ٪، وتوجد تعليمات لجهات الدولة باستبدال الاستيراد بالإنتاج المحلي".

وتابعت: "كنا نستورد 158 ألف رأس ماشية، ووصلنا الآن لـ 100 ألف رأس فقط، للذبح الفوري على الحدود، أي أن الاستيراد انخفض بنسبة 30 ٪، وكذلك الجمال، كنا نستورد 225 ألف رأس، والآن نستورد 140".

وأشارت إلى أن الدولة استبدلت الاستيراد للذبح الفوري، باستيراد العجول الصغيرة، التي تتيح للمربين فرص عمل لتربيتها وإنتاجها محليا، مضيفة: "نسعى لتصدير اللحوم حاليا، لحل الأزمة لدينا، وبالفعل صدرنا ألفي طن لحوم، ونسعى لزيادة الكمية".

وتساءل هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، عن آليات حل أزمة النقص في عدد الأطباء البيطريين، في ظل اعتراف نائب وزير الزراعة بالأزمة.

وعقبت محرز، بأنها خاطبت الحكومة والجهات المعنية بذلك، وكان الرد، أن يتم الحل من خلال التعاقد مع الأطباء البيطريين في فترة التحصين، إلا أن هناك خطوات لمد هذه الفترة ليمتد التعاقد طوال العام.

وفى نهاية الاجتماع، أصدرت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، عددا من التوصيات، منها ضرورة سد العجز في الأطباء البيطريين، في مختلف القطاعات، والاستمرار في تنفيذ وقف استيراد الدواجن، وحظر تداول الدواجن الحية، وتشديد الرقابة على تداول الادوية البيطرية ومراكز توزيعها، وسرعة تطوير المجاز وسد العجز فيها والوحدات البيطرية.