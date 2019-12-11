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منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة

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برلمانية: البنية التحتية لأفريقيا مدمرة وتحتاج إلى تكاتف 3 كتل للتنمية

برلمانية: البنية التحتية لأفريقيا مدمرة وتحتاج إلى تكاتف 3 كتل للتنمية

"خطة النواب" تطالب بحصر مخصصات كبار المسؤولين بالصناديق الخاصة

"خطة النواب" تطالب بحصر مخصصات كبار المسؤولين بالصناديق الخاصة

محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن: "القيادة مش كلام عايز أشوف شغل"

محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن: "القيادة مش كلام عايز أشوف شغل"

بالسيلفي.. مستشفى إسنا التخصصي الجديد تحتفل باستقبال أول مولود

بالسيلفي.. مستشفى إسنا التخصصي الجديد تحتفل باستقبال أول مولود

مارس.. المؤتمر السادس لأطباء أسنان شمال الصعيد في المنيا

مارس.. المؤتمر السادس لأطباء أسنان شمال الصعيد في المنيا

"الأورمان" تطلق قافلة علاجية لـ"صفط الغربية" بالمنيا

"الأورمان" تطلق قافلة علاجية لـ"صفط الغربية" بالمنيا

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آخرها منتدى أسوان.. 12 فعالية تحدث فيها السيسي عن أفريقيا

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تطبق خلال أيام قليلة.. أسعار باقات الإنترنت الجديدة بعد رفع السرعة

البسوا تقيل وارتدوا كمامات.. نصائح "الأرصاد" للتعامل مع الطقس السيئ

البسوا تقيل وارتدوا كمامات.. نصائح "الأرصاد" للتعامل مع الطقس السيئ

زلزال كريت.. لماذا شعر بعض المصريين بهزة أرضية ليلة أمس؟

زلزال كريت.. لماذا شعر بعض المصريين بهزة أرضية ليلة أمس؟

تحدّث بمنتدى أسوان.. موسى فكي رئيس مفوضية الأفريقي: عاش 8 سنوات لاجئا

تحدّث بمنتدى أسوان.. موسى فكي رئيس مفوضية الأفريقي: عاش 8 سنوات لاجئا

أكد عليها السيسي بمنتدى أسوان.. "إسكات البنادق" أمل أفريقيا لإنهاء الحرب

أكد عليها السيسي بمنتدى أسوان.. "إسكات البنادق" أمل أفريقيا لإنهاء الحرب

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