اكتشفت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في بني سويف، اليوم الأربعاء، عدد من التماثيل التي يُشتبه في أثريتها، داخل صندوق خشبي بغرفة مخازن مركز طبي خاص للغسيل الكلوي بمركز الفشن جنوب بني سويف.

وفاجئت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة العلاجي بالمديرية، والدكتور بسام رونز مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، عدد من المنشآت الطبية الخاصة، اليوم، داخل مركز ومدينة الفشن، لمتابعة مدى التزام تلك المنشآت بتعليمات التشغيل والتراخيص، وتطبيق اشتراطات مكافحة العدوى.

وخلال مفاجئة الحملة لمركز طبي خاص للغسيل الكلوي، عُثر على قطع وثماثيل يُشتبه في أثريتها داخل إحدى غرف المركز بعد محاولة من أحد أفراد الحملة لفتح الغرفة قبل أن يتم تحرير مذكرة بالواقعة. من جانبه، قال مصدر طبي داخل مديرية الصحة في بني سويف، إنه في إطار تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور محمد هاني جمال الدين محافظ بني سويف، بتكثيف أعمال المتابعة و الإشراف على المراكز الطبية الخاصة بزمام المحافظة، وأثناء إحدى الحملات المفاجئة لفريق من إدارة العلاج الحر بالمديرية لمركز غسيل كلوي خاص، وخلال التفتيش وبسؤال ممرضة المركز في ظل عدم تواجد المدير عن مخازن ومستلزمات الغسيل، وبفتح إحدى الغرف فوجئت الحملة بعدد من التماثيل واللوحات التي يشتبه في أثريتها، مضيفا:" تواصلنا مع شرطة النجدة والمباحث بمديرية الأمن للتوجه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".