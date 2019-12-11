محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن: "القيادة مش كلام عايز أشوف شغل"

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن القيادة ليست مجرد كلام، وإنما بالعمل الجاد، وبذل الجهد والعطاء "عايز أشوف شغلكوا"، مؤكدًا ان الباب مفتوح أمام الجميع لتولي المناصب القيادية، وفي مقدمتهم الشباب، وهذا توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لاستعراض عدد من الموضوعات، التي تهم الشأن العام، وتوفير الخدمات المطلوبة للمواطنين.

وأضاف الدكتور أيمن مختار في حديثه لرؤساء المراكز والمدن، أنه يوجد موارد ومعدات مهدرة بالمراكز والمدن، بسبب الإهمال في إجراء صيانة بسيطة، التي تجعل منها معدات عاملة، وتوفر الملايين من الجنيهات على الدولة، مؤكدًا أن الجميع شركاء في تنفيذ خطة الدولة، والحفاظ على مواردها.

وطلب محافظ الدقهلية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة تعظيم الاستفادة من الإيرادات، التي يجري تحصيلها، وتوزيعها في مصارفها الصحيحة، والاستفادة منها في توفير الخدمات.