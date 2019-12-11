أعربت الفنانة رغدة، عن استيائها الشديد، من ما أسمته بـ "محاولات تشويهها" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الفنانين الكبار، بسبب تقدّمهم في السن، ودهشة البعض من إصابتها بالشيخوخة، وشعورهم بالصدمة نتيجة تغير الملامح، قائلة: "الشيخوجة هتظهر علينا كلنا.. بس عاوزة أعيش سني.. ماحدش يشوهني".

وقالت الفنانة السورية، خلال استضافتها في ندوة فنية، بقصر السينما، إنها ترفض التصوير العشوائي، بدون وجود أي مصدر جيد للضوء، سواء كان طبيعيًا أو صناعيًا: "لم أكن أهتم بذلك الأمر سلفًا، لكن مع محاولات التشويه مؤخرًا، بدأت أرفض التصوير مع المُعجبين بالموبايل وكذلك السيلفي".

وأكدت أنها لا تخشى من تقدمها في السن، مشيرة إلى رفضها التام لإجراء عمليات التجميل، قائلة: "الأهم إنه لما حد يصورني أطلع زي ما أنا، من غير تشويه وسباب".