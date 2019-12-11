وزير خارجية فرنسا: المساعدة الدولية للبنان مشروطة بتشكيل حكومة إصلاحية

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، اليوم، أثر اجتماع دولي في باريس لمساعدة لبنان، أن المجتمع الدولي يشترط أي مساعدة مالية لهذا البلد، بتشكيل حكومة إصلاحية.

وقال في ختام الاجتماع، إن "المعيار الوحيد يجب أن يكون فاعلية هذه الحكومة على صعيد الاصلاحات التي ينتظرها الشعب"، مضيفا: "وحده هذا النهج سيتيح لجميع المشاركين في هذا الاجتماع، وسواهم أن يقوموا بتعبئة ليقدموا الى لبنان كل الدعم الذي يحتاج إليه"، واختتم لودريان، عصر اليوم، هذا الاجتماع، لمجموعة الدعم الدولية للبنان، والذي ترأسته فرنسا والأمم المتحدة.

وانعقد في العاصمة الفرنسية "باريس" في وقت سابق اليوم، اجتماع مخصص لمساعدة لبنان على معالجة الأزمة التي تهز البلاد، وذلك عبر حث مسؤوليه السياسيين على الإنصات لاحتجاجات الشارع، وافتتح اجتماع مجموعة الدعم الدولي للبنان التي ترأسها فرنسا بالتشارك مع الأمم المتحدة، صباحاً، على أن يختتم أعماله بعد الظهر وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، تطالب برحيل مجمل الطبقة السياسية التقليدية التي توصف بأنها فاسدة، وغير كفؤة في ظل أزمة اقتصادية حادة، وأدت حركة الاحتجاج في 29 أكتوبر الماضي، إلى استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، لكن المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة تطول وسط استياء المتظاهرين.

وطلب الحريري أخيرا، مساعدة مالية طارئة من دول "شقيقة وصديقة" عدة، مثل فرنسا والسعودية والولايات المتحدة وروسيا والصين ومصر وتركيا، ويشترط المجتمع الدولي، لمنح المساعدة المالية للبنان، تنفيذ الإصلاحات، في وقت تستفحل الأزمة الاقتصادية.