أبدي اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إستياؤه الشديد من مستوي النظافة وحجم الاشغالات بشوارع مدينة الشهداء ، وأكد علي أنه سيتخذ إجراءات حاسمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوي نظافة الشوارع ورفع الاشغالات لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة ، جاء ذلك خلال جولته المفاجئة بشوارع مدينة الشهداء مترجلا علي الأقدام للوقوف على الحالة العامة للمدينة.

وخلال تفقده شوارع المدينة وجه رئيس الوحدة المحلية لمدينة الشهداء بضرورة إيجاد مكان بديل لموقف سيارات الأجرة ( الشهداء - دراجيل ، الشهداء - عبود ) وكذا موقف السيارات المؤدي للقري واستغلال مساحات الصرف المغطى للنفع العام لإضفاء مظهر جمالي ومتنفس للأهالي.

وخلال الجولة إستمع المحافظ لعدد من المواطنين ومنها المطالبة بسرعة إنهاء أعمال حفر شركة غاز مصر بالطريق الرئيسى المؤدى لمدخل المدينة ، وعلى الفور أجرى المحافظ إتصالاً هاتفياً برئيس شركة الغاز لمعرفة الموقف وأكد علي عقد اجتماع صباح باكر مع مسئولي الشركة لسرعة إنهاء الأعمال حفاظاً على الصالح العام.

كما وجه وكيل وزارة الصحة بناءاً على شكوي أحد المواطنين بعمل الفحوصات الطبية له بمستشفي الشهداء فوراً نظراً لإحتياجه إلى جلسات غسيل كلوى.

كما إستمع المحافظ لشكوى أحد المواطنين يلتمس تشغيل معهد فتيات كفر الشبع الأزهرى وتوصيل المرافق له حيث وجه المحافظ فرق التفتيش والمتابعة بإعداد تقرير كامل عن المعهد والعرض عليه لإتخاذ اللازم ، وأشار المحافظ الي أن العمل الميداني هو السبيل الوحيد لحل المشكلات علي الطبيعة .