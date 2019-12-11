قدمت النجمة نبيلة عبيد العزاء في المخرج الراحل سمير سيف، حيث ظهر عليها التأثر الشديد والحزن خلال العزاء.

وقالت عبيد لـ"الوطن" إن آخر مرة رأت فيها الراحل كانت قبل أسبوعين، خلال عرض فيلم الراقصة والسياسي بمسرح زاوية، وكان في صحة جيدة وصفق له الجمهور كثيرًا حين صعد للمسرح.

وتابعت "الغريب جدا إني أول ما شوفته وسلمت عليه رميت نفسي في حضنه وعيطت"، لتكون تلك اللحظة آخر ما جمع بينها وبين المخرج الراحل.

ويقام حاليا عزاء المخرج الراحل سمير سيف، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الاثنين، عن عمر ناهز 72 عامًا، في كنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الجديدة.

سمير سيف هو واحد من أهم مخرجي السينما المصرية، الذين قدموا أعمالا شديدة التميز مع كبار النجوم، ومن أشهر أعماله: "المشبوه، النمر والأنثى، الهلفوت، احترس من الخط، شمس الزناتي، دائرة الانتقام، معالي الوزير، غريب في بيتي، عيش الغراب، والراقصة والسياسي".

وآخر أعمال المخرج سمير سيف هو الفيلم العربي "أوغسطينوس بن دموعها" الذي جمع خلاله مجموعة كبيرة من فناني الوطن العربي، وحصل على جائزة الإنجاز الفني بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط في دورته 33، كما حاز على جائزة الجمهور لأحسن فيلم بمهرجان وهران السينمائي بالجزائر.