جانب من أحدي جلسات منتدي أسوان اليوم

استقبلت أسوان العديد من الفاعليات الإفريقية، ما جعلها تتوج بـلقب "عاصمة الشباب الإفريقي" وتستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المتعلقة بأفريقيا، التي جرت في أسوان

ملتقى الشباب العربى والأفريقى

استقبلت مدينة أسوان الملتقى فى الفترة من 16 إلى 18 مارس 2019، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك بأحد الفنادق السياحية بوسط النيل.

الماراثون الأفريقى الأول

انطلق الماراثون فى 13 أبريل بمشاركة 50 شاباً أفريقياً بحضور وزير الشباب والرياضة لمسافة 11 كيلومتراً بكورنيش النيل بمركز ومدينة أسوان.

ماراثون أبناء النيل

انطلق ماراثون أبناء النيل على جسم السد العالى فى يناير الماضى بمشاركة وزيرى الرى والشباب والرياضة بأسوان وبمشاركة 250 شاباً وفتاة.

ملتقى الشباب الأفريقى الرياضى

تم تنظيم الملتقى خلال سبتمبر 2019 بواسطة وزارة الشباب والرياضة بمشاركة 160 شاباً وفتاة من 27 دولة أفريقية، وذلك فى إطار إعلان الرئيس أسوان «عاصمة الشباب الأفريقى».

أولمبياد الفتاة الأفريقية

شاركت 80 فتاة فى مسابقة أولمبياد «الفتاة الأفريقية» التى استضافتها أسوان فى المدة من 15 إلى 18 نوفمبر الماضى، وجرى اختيارهن من طالبات الجامعات الأفريقية ويمثلن 9 دول.

شباب الجامعات الأفريقية

استضافت جامعة أسوان خلال شهر أكتوبر الماضى فعاليات أسبوع شباب الجامعات الأفريقية بحضور وزير التعليم العالى، ووفود من 22 دولة أفريقية.

المهرجان الأفروصينى

استضاف معبد فيلة حفل الافتتاح بمشاركة 30 فرقة فنون شعبية من دول أفريقية وصينية بحضور وزيرتى الهجرة والثقافة فى نهاية أكتوبر الماضى.