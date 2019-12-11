قال الفنان خالد سليم، إنه من عشاق تقديم أدوار الشر، وقدم تلك النوعية من قبل فى مسلسل "جبل الحلال"، ولكن شخصية عمر بركات فى مسلسل "بلا دليل" هي المرة الأولى التى يقدم فيها الشر المطلق.

وأشار سليم، خلال ندوته في "الوطن" إلى أنه "ربما فى مرات سابقة قدمت فيها الشر بمستويات غير واضحة، فمثلاً فى مسلسل «جبل الحلال» قدّمت شخصية «سامى»، التى كان يتملكها الشر ولكن مثل الثعبان، أى لن أظهر الشر إلا بعد أن أقبض ثمنه، فى حين أن شخصية «عمر بركات» فى الحلقات الأولى كانت شراً مطلقاً، وهو أمر لم أقدّمه من قبل".

أضاف: "أنا لم أظهر فى عمل تشاجرت فيه بتلك الطريقة مثل «بلا دليل»، وللعلم أنا تستهوينى أدوار الشر للغاية، لأن بها مجهودا كبيرا وتعطى للفنان مساحات واسعة لكى يظهر إمكاناته الفنية، فسهل على أى شخص أن يقدم الأدوار الطيبة، ولكن الأدوار الخبيثة تحتاج لفترات عمل طويلة".