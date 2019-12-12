حذّرت الولايات المتحدة، اليوم، كوريا الشمالية من عواقب تنفيذ تهديداتها بإجراء اختبار صاروخي، مبدية في المقابل مرونة إذا ما قررت بيونج يانج مواصلة المحادثات>

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول تصاعد التوترات: "نحن على ثقة بأن كوريا الشمالية ستبتعد من ممارسة مزيد من الأعمال العدائية والتهديدات، وستتخذ بدلا من ذلك قرارا جريئا بالتعاون معنا".

وأشارت كرافت، إلى إمكان فرض عقوبات إضافية على بيونج يانج، قائلة "إذا حصل عكس ذلك فعلينا وعلى مجلس الأمن وعلى الجميع أن نكون مستعدين لاتخاذ الإجراء المناسب".