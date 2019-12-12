قالت الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الأفريقي للدراسات السياسية والاقتصادية، إن اختيار محافظة أسوان لعقد المنتدى هو تنوع في عقد المؤتمرات لما لها من أهمية كبرى في تنشط السياحة والاقتصاد بالمدن المصرية، حيث أن الانتقال من مكان لآخر مفيد للغاية لاقتصادات المحافظات المصرية بشكل كبير.

وأضافت "الطويل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، المذاع عبر فضائية "ON E"، أن مصر حصلت على المقر الدائم لمركز إعادة الإعمار في أفريقيا وهو الذي سيتم افتتاحه أوائل العام المقبل في أسوان، لذا كان من المهم عقد ذلك المؤتمر في هذا التوقيت قبيل الافتتاح لإكسابه زخم يستحقه.

وأوضحت أن المؤتمر يستعرض نماذج من التحديات في أفريقيا مع طرح سيناريوهات عدة للحل وبلورة سياسات عامة بالقارة، بما يحجم الصراعات هناك أو يعطي إنذارا مبكرا للحيلولة دون وقوعها.

وأكدت أن ذلك النوع من المؤتمرات يكون من شأنها بحث المشكلات وتقديم حلول وتوصيات بشأن تحسين الأوضاع بشكل عام، مشيرة إلى أن البنية التحتية للخدمات الأساسية في أفريقيا أمر هام يجب الاهتمام به لتعزيز العلاقات البينية على المستوى الاقتصادي ودعم البنية التحتية للكهرباء للنقل للدول الأفريقية.

وتابعت: "أتصور أن الفترة اللي جاية هيكون فيه تركيز على البنية التحتية الأفريقية المسهلة لكافة التعاون الاقتصادي، وهي ضمن أهم 10 مشروعات مطروحة في خطة 2063 للاتحاد الأفريقي".