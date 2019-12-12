قال المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل، لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، إن الشهر العقاري، لا يمكن التعامل الكترونيا به بشكل كامل، مؤكدا انتهاء المرحلة الأولى، ويجري استكمالها بالذهاب إلى أقرب، للتأكد من أهلية متقدم الطلب.

وأضاف "رزق"، خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن التحول الرقمي، فإنه جرى إتاحة حزمة من الخدمات عبر الإنترنت، دون الانتقال إلى مقرات الشهر العقاري، متوعدًا بافتتاح عدد كبير من مقرات الشهر العقاري المتطورة في الفترة المقبة، سيجري افتتاح مكاتب شهر عقاري، بنظام الشباك الواحد، وهناك حاليا 54 مكتب شهر عقاري، تعمل بهذا النظام.

وأكد مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، أن المواطن يدخل إلى الشهر العقاري، ويحجز رقما يجري التعامل معه من خلال شباك واحد، والغرض من خدمة الشباك الواحد، توفير الوقت والقضاء على ظاهرة السماسرة، حيث إن الخدمة عبر الشباك الواحد تتم خلال 7 دقائق.