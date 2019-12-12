عرض الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC" فيديو للفنان أمير كرارة وهو يغني النشيد الوطني "بلادي" مع الفنان أحمد الشيخ "أحد متحدي إعاقة التوحد".

وأبدى أحمد الشيخ سعادته بسبب غنائه مع الفنان أمير كرارة مضيفًا في لقاء عبر الإنترنت: "ما شاء الله لا قوة إلا بالله وإن شاء الله أغني معاه المرة الجاية وأكون معاه في مسلسله الجاي".

وطلب الشيخ أن يشارك مع أمير كرارة في مسلسله المقبل وأن يغني تتر المسلسل ويشارك معه في التمثيل.

من جهته، قال الفنان أمير كرارة إن مريم أمين طلبت منه أن يؤدي النشيد الوطني مع أحمد الشيخ وأنه وافق على الفور، مبديًا سعادته على ردود الفعل على النشيد الذي أداه مع أحمد الشيخ متمنيًا له أن يقدم المزيد من الأعمال الفنية.

وأبدى كرارة خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج، موافقته على أن يغني أحمد الشيخ تتر مسلسله المقبل وأن يشارك معه في المسلسل، معتبرًا أنه سيكون بطل المسلسل: "أتمنى وده يعلي المسلسل وربنا يكرمك ونشوف لك حاجات حلوة كتير خلال الأيام الجاية".