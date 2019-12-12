مكتوب له يعيش.. العثور على طفل بعد 6 ساعات من ولادته بجوار مسجد بإسنا

عثر أهالي مركز إسنا، جنوبي الأقصر، على طفل حديث الولادة، بجوار مسجد الري بوسط المدينة، وذلك بعد مضي 6 ساعات فقط على ولادته.

الواقعة تعود تفاصيلها إلى تلقي اللواء أيمن راضي، مدير أمن الأقصر، من مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، إخطارًا أفاد بعثور الأهالي طفل حديث الولادة بجوار مسجد الري وسط المدينة، بجانبه حقيبة صغيرة بداخلها ملابس للطفل.

تم بعدها نقل الطفل إلى مستشفى إسنا المركزي الجديد، وأفاد الأطباء بأن الطفل تم إلقاؤه بجانب المسجد عقب مضي 6 ساعات فقط من ولادته، استنتاجا من انخفاض درجة حرارته ولون الجلد، وتم وضعه في الرعاية الطبية اللازمة.

وحررت إدارة المستشفى محضرا تابعا لقسم شرطة مركز إسنا، وجار العرض على النيابة لبدأ التحقيقات في الواقعة.