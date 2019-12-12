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منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة

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موجودة في كل منزل.. أطعمة نتناولها يوميًا قد تسبب التسمم الغذائي

موجودة في كل منزل.. أطعمة نتناولها يوميًا قد تسبب التسمم الغذائي

عشماوي: إعدام المرأة مختلف.. وبحاول أموتها من غير ما تتجرح

عشماوي: إعدام المرأة مختلف.. وبحاول أموتها من غير ما تتجرح

على روح فقيدهم: أهالي "سرس الليان" يختمون القرآن 7 مرات في ساعة

على روح فقيدهم: أهالي "سرس الليان" يختمون القرآن 7 مرات في ساعة

إنقاذ شاب حاول الانتحار بحبة الغلة القاتلة في الدقهلية

إنقاذ شاب حاول الانتحار بحبة الغلة القاتلة في الدقهلية

يحدث فى السعودية: مدرسة مصرية للطلاب السوريين واليمنيين

يحدث فى السعودية: مدرسة مصرية للطلاب السوريين واليمنيين

مكتوب له يعيش.. العثور على طفل بعد 6 ساعات من ولادته بجوار مسجد بإسنا

مكتوب له يعيش.. العثور على طفل بعد 6 ساعات من ولادته بجوار مسجد بإسنا

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تطبق خلال أيام قليلة.. أسعار باقات الإنترنت الجديدة بعد رفع السرعة

تطبق خلال أيام قليلة.. أسعار باقات الإنترنت الجديدة بعد رفع السرعة

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البسوا تقيل وارتدوا كمامات.. نصائح "الأرصاد" للتعامل مع الطقس السيئ

زلزال كريت.. لماذا شعر بعض المصريين بهزة أرضية ليلة أمس؟

زلزال كريت.. لماذا شعر بعض المصريين بهزة أرضية ليلة أمس؟

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تحدّث بمنتدى أسوان.. موسى فكي رئيس مفوضية الأفريقي: عاش 8 سنوات لاجئا

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