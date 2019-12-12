شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بالأقصر، حملة لرفع الإعلانات واللافتات غير المرخصة بشوارع إسنا، لمخالفتها قانون تنظيم الإعلان، والذي يقضي بضرورة الحصول على ترخيص للإعلان وذلك بعد دفع الرسوم الخاصة به.

محمد السيد سليمان، رئيس المركز، قال في تصريحات إن الحملة أسفرت عن رفع 103 لافتات وإعلانات منها 35 بقرية الكيمان، و16 بقرية كومير، و52 بالمدينة، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار توجيهاته لرؤساء القرى بتطبيق القانون وإزالة جميع الإعلانات غير المرخصة الموجودة بالشوارع وعلى أعمدة الإنارة، لما تمثله من عشوائية بالشوارع ولمحاربة فوضى الإعلانات والمعلومات المغلوطة التي تضلل المواطنين، بالإضافة إلى الحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المدينة وخاصة أن هناك إعلانات تقوم بسرقة التيار الكهربائي.