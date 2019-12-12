قام مجهولان بسرقة شخص، تحت تهديد السلاح، بعدما استوقفاه أثناء سيره بالشارع ناحية مركز القرنة، غرب الأقصر.

الواقعة تفاصيلها تعود إلى تلقي اللواء أيمن راضي، مدير أمن الأقصر، إخطارا من قسم شرطة القرنة، يفيد بورود بلاغ من "ع.م" يتهم اثنين ملثمين بسرقته بعد أن استوقفاه تحت تهديد السلاح أثناء سيره بدراجته البخارية أحد شوارع عزبة حبشي، التابعة لمركز ومدينة القرنة، غرب الأقصر.

وتبين من البلاغ قيام الشخصين بسرقة كل من الدراجة البخارية والهاتف الخاص بالشاب تحت تهديد الأسلحة - فرد خرطوش ومطواه- ثم لاذا بالفرار ليتقرر بعدها تحرير محضر رقم 4848 إداري القرنة لسنة 2019، والذي بعرضه أمرت النيابة العامة بضبط مرتكبي الواقعة.