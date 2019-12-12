أكد الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، أنه لا يشعر بالوحدة إلا في المؤتمرات التي يشارك فيها الأفارقة وأنه يعتبره جزءا من الشعب المصري وامتدادا له.

وحكى وسيم خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC"، حكاية طريفة حيث وقف أستاذ جامعي إنجليزي يتفاخر بما قدمته إنجلترا للبشرية وقاطعه أستاذ جامعي أفريقي قائلًا له "نحن الذين علمناكم الحضارة" وحينما استفسر منه الأستاذ الإنجليزي عن كيفية ذلك قال له "أنتم أخذتم حضارتكم من الرومان، والرومان أخذوها من اليونان، واليونانيون أخذوها من مصر القديمة، وأفلاطون عاش في الإسكندرية 13 سنة وعلمه المصريون الفلسفة".

وأوضح وسيم أن الأستاذ الإنجليزي سأل الأستاذ الأفريقي "هل أنت مصري؟"، ورد عليه الأخير قائلًا: "لا أنا نيجيري أفريقي ومصر أفريقية لذا فنحن الذين علمناكم الحضارة"، لافتًا إلى أن الأستاذ الإنجليزي صفق له وكذلك الحضور مدللًا على فخر الأفارقة بمصر.

وتحدث الباحث في علم المصريات عن الحدود المصرية قديمًا، مشيرًا إلى أنها كانت تصل لبرقة في ليبيا غربًا ولحدود إثيوبيا جنوبًا، لافتًا لانتشار الإنسان المصري القديم وصولًا لآسيا وحدود أوروبا، مدللًا بوجود الجينات المصرية في آسيا وأوروبا.

وأكد السيسي أن مصر تراجعت عن دورها في أفريقيا في عهد مبارك، خاصة بعد محاولة اغتياله في أديس أبابا، مشيدًا بوعي الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية القارة الأفريقية باعتبارها أغنى قارة في العالم وغنية بكل الموارد الطبيعية، مضيفًا أن 20% من الذهب الموجود في العالم كله يتواجد في أرض النوبة.