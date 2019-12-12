مصطفى الفقي: الموقف الأوروبي سيكون داعما لمصر أمام تركيا

أكد الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى أن يحقق لنفسه وبلاده ما لم يتحقق في العقود الماضية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أن الدول الأوروبية انتقدت اتفاق أردوغان والسراج، مشيرًا إلى أن غاز المتوسط سبب رئيسي لهذه الاتفاقية.

وأوضح الفقي أن هناك ضعفا أمريكيا تجاه التجاوزات التركية، مستنكرًا اختفاء شراسة بوتين عند مقتل السفير الروسي لدى تركيا وعند إسقاط تركيا لطائرات روسية في سوريا، معتبرًا أن هناك مصالح صامتة بين موسكو وأنقرة وأيضًا واشنطن وأنقرة.

وأكد الفقي أن الموقف الأوروبي سيكون داعمًا لمصر أمام تركيا، مطالبًا بحشد بعض الدول الراغبة في استقرار ليبيا للوقوف أمام تركيا.