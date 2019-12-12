تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لصورة حيوان ضخم يتجول فى جبل المعابدة يشبه الأسد، الأمر الذى تسبب فى حالة من الذعر بين المواطنين.

وقال أحد سكان قرية المعابدة بمحافظة أسيوط، إنه شاهد حيوانا ضخما يشبه الأسد فى الجبل فوق نادى المعابدة واختفى بمقابر المسيحيين في القرية.

بينما سادت حالة من الجدل بين رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حول الواقعة لغرابة وجود أسد داخل قرية بأسيوط وسط سخرية الأهالي.

يقول بيشوى صلاح: "أسد إيه يا جدعان مش شايفين طول رقبته ورفيعة إزاي دي رميسة مطلوقة".

بينما علق عبدالله كامل قائلا: "المعابدة لا تخاف الأسود"، فيما ذكر آخر: "ما شاء الله على تطور بلدنا".