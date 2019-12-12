أقام السفير السعودي، لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أسامة بن أحمد نقلي، حفل عشاء بمنزله، تكريمًا لرئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري بمجلس الغرف السعودية برئاسة بندر بن محمد العامري، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا.

وشهد اللقاء مناقشة الحاضرين حول الاستثمار في مصر وأهمية الاستفادة من متانة العلاقات التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

ورحب السفير أسامة نقلي، خلال اللقاء بوفد رجال الأعمال، مهنئًا في الوقت ذاته رئيس وأعضاء الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري الذي تم تشكيله حديثًا، متمنيًا لهم تحقيق الأهداف التي يطمحون إليها في دورتهم الجديدة.

حضر الحفل القائم بأعمال سفارة المملكة في مصر، عبدالله بن فهد الشمري، والملحق التجاري بالسفارة، أنور بن حصوصة، وعدد من رجال الأعمال السعوديين والمصريين.