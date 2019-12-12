أعلنت القوات الجوية التشيلية، أنها عثرت على حطام يُعتقَد أنه لطائرة نقل عسكرية تحطمت مؤخرا وعلى متنها 38 شخصًا حين كانت في طريقها إلى قاعدة في القارة القطبية الجنوبية، مضيفة - في بيان نقلته قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية اليوم- أنه عُثِر على الحطام على بعد 19 ميلا جنوب المنطقة التي ورد منها آخر اتصال للطائرة، مشيرة إلى أنه يجري حاليا انتشال الأجزاء التي عُثِر عليها من أجل تحليلها لتحديد ما إذا كانت خاصة بالطائرة وهي من طراز "سي-130 هيركوليز".

من جانبها، قالت وزارة الدفاع البرازيلية، في بيان، إن واحدة من السفن التابعة لها عثرت على متعلقات شخصية وحطام متوافق مع الطائرة، وذلك على بعد نحو 311 ميلا من مدينة "أوشوايا" الواقعة جنوبي الأرجنتين، وكانت الطائرة، وهي من طراز "سي-130 هيركوليز"، تقل 17 من أفراد طاقمها و21 راكبا، وأقلعت من مدينة "بونتا أريناس" الواقعة جنوبي تشيلي، إلا أنه تم فقدان الاتصال بها بعد ذلك.

مقتل طيارين روسيين في تحطم مروحية "مي 28"

وفي سياق آخر، لقى طياران روسيان مصرعهما في حادث تحطم مروحية عسكرية هجومية من طراز "مي 28"، في إقليم كراسنودار جنوب روسيا، وقال مصدر أمني، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، مساء أمس الأربعاء، إنه تم العثور على موقع تحطم المروحية في منطقة كوبان شرق مدينة كراسنودار، مضيفا إن المروحية دمرت بالكامل.