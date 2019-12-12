"ما تيجى نخرج"، اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، "الوطن" تقدم لك مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها اليوم، وتتضمن ما يلي:

عرضان مسرحان هما الشك ومولانا، ضمن مشروع مايكرو ارتس، وسعر التذكرة 50 جنيها.

حفل هشام خرما، بقاعة الحكمة في ساقية الصاوي، 8 مساء، وأسعار التذاكر 127، 147، 167 جنيهًا.

حفل يحيي خليل، على المسرح الصغير بدار الأوبرا، 8 مساء، وسعر التذكرة 160 جنيهًا.