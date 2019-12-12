اتفقت كوريا الجنوبية وروسيا، اليوم، على توسيع التعاون الثنائي في مجال صناعة الطاقة النووية، حيث تسعى كل منهما للتوسع في مشاريع نووية خارجية، وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن وفدا كوريا جنوبيا مكونا من مسؤولين حكوميين ومسؤولي شركات، زار روسيا في هذا الأسبوع، حيث طالب بتوسيع الروابط بين البلدين في مختلف المستويات في مجال صناعة الطاقة النووية.

من جانبها، أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، أن الوفد الكوري التقى مسؤولين من المؤسسات الروسية في موسكو، بما يشمل مؤسسة روساتوم الحكومية التي تشرف على مشاريع الطاقة النووية بالبلاد، وعقدت سول وموسكو محادثات على مستوى العمل لتأسيس منصة تتمكن من خلالها المؤسسات الحكومية والخاصة بكلا البلدين من الاجتماع بانتظام لمناقشة تفاصيل التعاون.

كوريا الجنوبية تسعى لبيع نموذج مفاعلها النووي

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام، عن خطتها للترويج لتصدير المفاعلات النووية، وأرسلت وفدا بالفعل إلى جمهورية التشيك وبولندا، وتسعى كوريا الجنوبية لبيع نموذج مفاعلها النووي لغيرها من البلاد، بعد أن تمكنت بنجاح من بيع 4 وحدات من مفاعل APR-1400 لدولة الإمارات، وهو مفاعل متقدم، صممته شركة كوريا للطاقة الكهربائية، المزود الوحيد للبلاد بالطاقة.